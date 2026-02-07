Bonifica suoli insaturi nelle aree Eni, rilasciata l'autorizzazione unica ambientale

L'autorizzazione rilasciata mette insieme più punti, comprese le soglie di rilascio di emissioni in atmosfera

Gela. La procedura si è conclusa con la chiusura, “positiva”, della conferenza di servizi e il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale. Gli uffici tecnici del Libero Consorzio di Caltanissetta hanno dato riscontro favorevole alla richiesta di Eni Rewind, che ha così ottenuto l'autorizzazione unica ambientale per gli interventi di bonifica dei suoli insaturi nelle aree interne del sito di raffineria. Sono stati analizzati gli atti prodotti dalla società del gruppo multinazionale. L'autorizzazione rilasciata mette insieme più punti, comprese le soglie di rilascio di emissioni in atmosfera. Gli interventi di bonifica sono previsti con sistemi “soil vapour extraction”, “soil vapour extraction e bioventing” e “multi phase extraction”. Il via libera che giunge dagli uffici provinciali trae spunto, inoltre, dai pareri favorevoli rilasciati dagli organi di controllo e l'iter è stato condotto anche in sede comunale. Quello dei terreni insaturi nell'area industriale di Eni è uno dei capitoli principali per la gestione delle attività di bonifica, previste in capo all'azienda. Ci sono diversi procedimenti amministrativi aperti, sia in sede ministeriale sia a livello regionale.