Blitz dei Carabinieri tra Tommaso Natale e Zen a Palermo, sequestrate armi e droga

I carabinieri hanno eseguito controlli antidroga e contro la detenzione di armi tra Tommaso Natale e lo Zen, a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – I carabinieri hanno eseguito controlli antidroga e contro la detenzione di armi tra Tommaso Natale e lo Zen, a Palermo. I militari hanno sequestrato oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti e un’arma con matricola abrasa. Arrestato un 20enne. All’articolato dispositivo di sicurezza hanno preso parte anche le Unità Cinofile di Palermo-Villagrazia, le Aliquote di Primo Intervento del Nucleo Radiomobile e i mezzi aerei del 9^ Nucleo Elicotteri Carabinieri.

I controlli si sono concentrati nei quartieri Tommaso Natale, Zen 1 e Zen 2. Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane di 20 anni, disoccupato. In casa dell’indagato sono state trovate 37 dosi di marijuana e 24 dosi di hashish. L’ispezione a tappeto del territorio ha consentito inoltre di rinvenire e porre sotto sequestro a carico di ignoti, un ingente quantitativo di droga, armi, refurtiva e materiale pirotecnico occultato in vari locali e anfratti dei quartieri interessati. All’interno di un garage in via Agesia di Siracusa, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola Beretta modello 34 con matricola abrasa, fornita di 3 caricatori e 29 proiettili calibro 7,65, oltre a 2 ciclomotori elettrici ritenuti oggetto di furto. In un garage di via Costante Girardengo sono stati sequestrati 228 involucri di hashish, un panetto della stessa sostanza, 30 dosi di marijuana e materiale vario per la pesatura ed il confezionamento delle dosi. Un ulteriore deposito è stato individuato nel sottoscala di uno stabile in via Rocky Marciano dove, sono state sequestrate, altre 52 dosi di hashish e 18 dosi di cocaina. Infine, presso un locale adibito abusivamente a rivendita di frutta e verdura, situato tra via Fausto Coppi e via Gino Zappa, sono state trovate 2 casse contenenti complessivamente 701 artifizi pirotecnici di varia tipologia, per un peso di circa 2,4 chilogrammi. Tutta la droga recuperata verrà inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le necessarie analisi chimiche e tossicologiche.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).