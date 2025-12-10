Quotidiano di Gela

Blitz contro clan mafiosi e narcotraffico a Palermo, 50 misure cautelari / Video

Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico e alla spaccio di sostanze stupefacenti.

10 dicembre 2025 08:40
PALERMO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato, su delega della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, hanno dato seguito ad una imponente operazione antimafia ed antidroga, procedendo all’esecuzione di provvedimenti giudiziari con cui sono state applicate misure restrittive a carico di un totale di cinquanta persone. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico e alla spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 10:30 presso i locali della Squadra Mobile della Questura di Palermo.

