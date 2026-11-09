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Blitz a Niscemi del Messina: Sarao manda ko i gialloverdi

I peloritani salgono, così facendo, a tre punti in classifica. I gialloverdi, invece, sono costretti adesso a condividere la vetta del girone B con l'Acireale, tornato al successo contro la Leonzio.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
09 novembre 2026 07:00
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Blitz a Niscemi del Messina: Sarao manda ko i gialloverdi - Foto: ACR Messina
Foto: ACR Messina
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Niscemi. Dinanzi a una splendida cornice di pubblico, il Messina espugna lo stadio "Pontelongo" e piega il Niscemi nel segno di Manuel Sarao. A segno dagli undici metri al 27', l'ex attaccante del Gela regala tre punti che danno ulteriore morale alla sua squadra, che dopo la penalizzazione ha raccolto tre vittorie in tre impegni tra Eccellenza e Coppa Italia.

I peloritani salgono, così facendo, a tre punti in classifica. I gialloverdi, invece, sono costretti adesso a condividere la vetta del girone B con l'Acireale, tornato al successo contro la Leonzio.

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