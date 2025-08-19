Blackout condominio da una settimana, presentata denuncia

Il caso si è trasformato rapidamente in una vicenda dai contorni poco chiari

Gela. Dal 13 agosto, proprio nel pieno del Ferragosto, 28 famiglie del condominio “Peretti 1” di via Ruggero Settimo 3 vivono un incubo: niente corrente elettrica, niente acqua, servizi essenziali interrotti. Oltre cento persone – tra cui anziani, bambini e persone con disabilità – sono ormai da giorni senza energia, costrette a vivere in condizioni di emergenza. Il caso si è trasformato rapidamente in una vicenda dai contorni poco chiari. Il capo condomino riferisce che i pagamenti delle bollette risultano regolari, eppure la società fornitrice Optima sostiene che sia stato richiesto un recesso dal contratto. Una versione che lascia i residenti increduli. A complicare ulteriormente la situazione, il silenzio di Enel, interpellata per chiarimenti e per un possibile intervento. Nonostante le ripetute segnalazioni, ad oggi non sarebbe arrivata alcuna risposta concreta. Nel frattempo, un residente ha annunciato la volontà di procedere per vie legali, definendo il distacco “immotivato e irresponsabile”. Le conseguenze sono pesanti e immediate: scale percorse al buio , abiti lavati a mano, acqua raccolta da fonti di fortuna per poter garantire almeno i servizi igienici. Il disagio si è trasformato in emergenza sanitaria e sociale: anziani e disabili sono esposti a rischi concreti e il caldo estivo rende la mancanza di acqua e corrente ancora più insostenibile. Ieri mattina, i carabinieri del reparto territoriale sono intervenuti sul posto, verificando di persona l’assenza di energia elettrica. Successivamente, il capo condomino si è recato in caserma insieme ad alcuni residenti per sporgere denuncia; chi non ha potuto presenziare ha delegato un avvocato. L’amministratore – contattato nonostante si trovasse fuori sede – ha fatto sapere di non aver mai smesso di interessarsi della vicenda, pur essendo in vacanza.

La vicenda del condominio “Peretti 1” solleva interrogativi profondi sulla gestione dei servizi essenziali: com’è possibile che decine di famiglie rimangano senza energia e acqua in piena estate, senza spiegazioni né soluzioni tempestive? In un edificio dove vivono soggetti fragili, la mancanza di risposte rischia di trasformarsi non solo in un disagio, ma in una violazione grave della dignità e del diritto alla vivibilità.La comunità attende chiarimenti immediati e un rapido ripristino dei servizi, mentre la vicenda prende ormai i contorni di una battaglia legale e sociale.