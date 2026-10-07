Biscia nei pressi dell'istituto "Mattei", sindaco: "Nessun rischio, non è nella scuola regolarmente pulita"

C'era stata una segnalazione dei genitori degli alunni

Gela. La segnalazione dei genitori degli alunni della scuola "Mattei", che con un video hanno fatto notare la presenza di una biscia in un'area limitrofa all'istituto scolastico, è stata presa in esame dall'amministrazione comunale. Il sindaco Terenziano Di Stefano esclude comunque rischi. "È importante precisare innanzitutto che il rettile non è stato rinvenuto all’interno dell’istituto scolastico, ma in una via limitrofa alla scuola. Gli spazi interni e le aree di pertinenza dell’istituto sono stati infatti oggetto di interventi di pulizia e manutenzione da parte del settore ambiente del Comune, effettuati prima dell’inizio dell’anno scolastico, e ulteriori attività sono attualmente in corso. La presenza dell’animale potrebbe essere collegata anche agli interventi di pulizia che si stanno effettuando nelle aree limitrofe, caratterizzate dalla presenza di vegetazione e canneti. Si tratta di lavori che l’amministrazione comunale ha sollecitato e seguito e che sono attualmente in corso a cura di Ferrovie dello Stato, proprio con l’obiettivo di garantire maggiore decoro, pulizia e sicurezza dell’area. Per fugare ogni dubbio e fornire informazioni corrette, sono stati inoltre contattati i veterinari dell’Asp, che hanno confermato che si tratta di un animale innocuo e non velenoso, dunque non riconducibile a una situazione di pericolo per la popolazione". L'amministrazione conferma attenzione per le scuole. "Comprendiamo la preoccupazione che una segnalazione di questo tipo può suscitare, soprattutto quando riguarda una zona frequentata quotidianamente da bambini e famiglie – dice ancora Di Stefano – ma è importante distinguere i fatti dall’allarmismo. La biscia è stata avvistata in una strada limitrofa e non all’interno della scuola. Gli ambienti scolastici sono stati già interessati da interventi di pulizia e manutenzione e l’attenzione dell’amministrazione rimane massima. Stiamo seguendo la situazione con gli uffici competenti e con gli enti preposti e continueremo a monitorare l’area affinché le attività di pulizia e manutenzione vengano completate. Il nostro obiettivo è garantire alle famiglie e a tutto il personale scolastico la massima serenità e condizioni adeguate di sicurezza e decoro. L’amministrazione comunale invita pertanto a non alimentare allarmismi e a fare riferimento alle comunicazioni ufficiali degli enti competenti. La situazione è sotto attenzione e gli interventi nell’area proseguiranno nei prossimi giorni".