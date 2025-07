Bioraffineria, riesame Aia concluso con esito positivo: emesso decreto ministeriale

Per la direzione ministeriale, ci sono tutte le condizioni finalizzate all'aggiornamento dell'Aia, l'autorizzazione fondamentale per le attività del sito industriale locale

Gela. L'assenso finale è arrivato con decreto del Ministero dell'ambiente, per il tramite della direzione generale valutazioni ambientali. E' stato concluso con esito positivo il procedimento di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale, quattro anni fa rilasciata a Eni per la bioraffineria di contrada Piana del Signore. La procedura di verifica è durata circa un anno, con i diversi passaggi burocratici e tecnici. Ai riferimenti di Eni sono state richieste integrazioni documentali, poi trasmesse. A giugno, la commissione istruttoria Aia-Ippc ha rilasciato il relativo parere e la conferenza di servizi è stata chiusa. Ispra ha invece redatto il piano di monitoraggio e controllo. Per la direzione ministeriale, ci sono tutte le condizioni finalizzate all'aggiornamento dell'Aia, l'autorizzazione fondamentale per le attività del sito industriale locale. Il riesame è partito dell'iniziale provvedimento ministeriale del 2021. Il decreto appena rilsciato aggiorna l'Aia tenendo in considerazione l'attuazione delle prescrizioni legate “all’implementazione dei sistemi di recupero termico e ottimizzazione del rendimento di combustione dell’impianto BioJet e alla riduzione delle emissioni di NOx dal camino E14”, così riportano gli atti pubblicati. Con la riconversione dello stabilimento locale, Eni ha concentrato le proprie attività sui carburanti sostenibili, abbandonando il ciclo tradizionale degli idrocarburi, che per decenni ha contraddistinto la produzione di raffineria, con un consistente impatto anche ambientale.