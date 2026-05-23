Bioraffineria, progetto per riduzione rifiuti da smaltire: ok da ministero

Si tratta di interventi nell'impianto Btu, volti appunto a ridurre la soglia di rifiuti annualmente da smaltire

Gela. Una riduzione dell'ottanta per cento dei rifiuti da smaltire, prodotti nel ciclo della bioraffineria Eni. Il Ministero dell'ambiente ha rilasciato un provvedimento che esclude la sottoposizione a Valutazione di incidenza ambientale del progetto presentato dal management della multinazionale. Si tratta di interventi nell'impianto Btu, volti appunto a ridurre la soglia di rifiuti annualmente da smaltire. Sono principalmente acque gommose e terre sbiancanti esauste, quelle che si pongono nel ciclo produttivo nel sito di contrada Piana del Signore. Tra gli altri aspetti, indicati nella progettazione trasmessa dalla multinazionale agli uffici ministeriali, c'è la valorizzazione della parte organica dei biogas e il riutilizzo delle terre sbiancanti rigenerate. Parere positivo, con esclusione dalla procedura Via, è stato rilasciato dalla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via-Vas, “in quanto sulla base delle informazioni acquisite è possibile concludere che il progetto non determinerà incidenze significative sui siti Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità degli stessi, con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie”, si legge negli atti. “In riferimento al Sito di Interesse Nazionale di Gela è stata determinata la non interferenza degli interventi con le attività di bonifica previste per il sito”, viene riportato nel decreto ministeriale. La riduzione della soglia annua di rifiuti è uno degli oneri imposti a Eni nelle prescrizioni dettate per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale. L'esclusione dalla valutazione di incidenza rimane subordinata all'osservanza di condizioni ambientali dettate nel parere della commissione tecnica di verifica.