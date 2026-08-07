Biometano dal biogas della discarica di Bellolampo, protocollo tra Amg Energia, Asja Energy e Rap

Verrà sottoscritto un protocollo d'intesa tra Amg Energia, Asja Energy e Rap per la connessione del nuovo impianto di produzione di biometano dal biogas della discarica di Bellolampo

PALERMO (ITALPRESS) – Verrà sottoscritto un protocollo d’intesa tra Amg Energia, Asja Energy e Rap per la connessione del nuovo impianto di produzione di biometano dal biogas della discarica di Bellolampo, in corso di realizzazione, alla rete di distribuzione gas di Palermo. La convenzione, a cui sarà collegato un regolamento d’esercizio, è stata al centro dell’incontro di oggi tra il presidente di Amg Energia, Francesco Scoma, il presidente di Rap Giuseppe Todaro e Tommaso Cassata, amministratore delegato di Asja Energy, società benefit che dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti, in Italia e all’estero, che producono energia elettrica rinnovabile (da biogas, vento e sole) e biometano dalla frazione organica dei rifiuti urbani. All’incontro erano presenti anche i dirigenti di Amg Energia, Santi Bonanno (direzione Progettazioni, nuovi impianti e misura gas) e Francesco Vadalà (direzione Manutenzione reti gas) con Tullio Pagano energy manager della società e, per Asja Energy, Paolo Pagliazzo (International Business Director) e Giulio Giambelluca (Responsabile Impianto Asja). L’intesa vede la collaborazione tra Amg Energia, Asja Energy e Rap all’insegna di sostenibilità, economia circolare ed innovazione tecnologica. Amg Energia in quanto ente proprietario e gestore della rete di distribuzione metano di Palermo, così come previsto dalla normativa vigente e dalle direttive dell’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA), ha accettato la richiesta di connessione alla rete avanzata dal produttore del biometano, Asja Energy, ed ha inviato a sua volta richiesta agli uffici competenti del Comune di Palermo per ottenere la necessaria autorizzazione all’esecuzione delle opere di connessione, che verranno inserite nel programma di attività previste per il mese di ottobre. Amg Energia, infatti, realizzerà un tratto di nuova rete, diramazione della condotta proveniente dalla cabina di regolazione e misura (Re.Mi.) di Bellolampo (uno dei due punti di consegna del gas metano dalla rete di trasporto nazionale a quella di distribuzione locale) che si collegherà alla nuova cabina di connessione/immissione del biometano (l’infrastruttura di interfaccia tra il produttore di gas rinnovabile e la rete distribuzione del gas naturale) che verrà realizzata da Asja Energy attraverso la riconversione dell’impianto esistente di produzione di energia elettrica. Di questa cabina Amg Energia gestirà anche una parte, quella connessa alle attività di riduzione della pressione, odorizzazione e misura del biometano, fondamentali per la corretta immissione del gas rinnovabile in rete. Quello che sarà realizzato da Asja Energy, con un investimento di dieci milioni di euro, sarà il primo impianto in Sicilia per la produzione di biometano da biogas prodotto dai rifiuti urbani conferiti in discarica ed il primo in Italia ad immetterlo in una rete di distribuzione cittadina, quella di Palermo, che appartiene ed è gestita da Amg Energia, piuttosto che nella rete di trasporto nazionale. L’entrata in esercizio dell’impianto è prevista entro aprile 2027: produrrà oltre 4 milioni di standard metri cubi di biometano all’anno, una quantità sufficiente a coprire il fabbisogno di gas di circa 10.500 famiglie palermitane. La produzione di biometano dell’impianto, inoltre, eviterà ogni anno il consumo di 4 milioni di metri cubi di gas fossile e l’emissione in atmosfera di circa 8.000 tonnellate di CO2, con un beneficio climatico immediato e concreto.

“Amg Energia conferma con questa intesa la sua attenzione all’innovazione e alla sostenibilità – ha detto il presidente di Amg Energia, Francesco Scoma – e ancora una volta raccoglie una sfida. La nostra società è da tempo impegnata in attività di ricerca e di sviluppo nel settore dell’efficienza energetica, in particolare sul fronte delle applicazioni dell’idrogeno: l’azienda ha finanziato con il CNR-ITAE e in collaborazione con l’Università degli studi di Palermo due borse di dottorato di ricerca volte a valutare la possibilità di integrazione di tale vettore energetico con la rete di distribuzione di gas naturale di Palermo”.

“Siamo particolarmente lieti della collaborazione con Amg Energia, alla quale va il nostro ringraziamento per il supporto concreto alla realizzazione del progetto che rappresenta un esempio virtuoso di economia circolare urbana, in cui i rifiuti organici diventano gas rinnovabile restituito alla città – ha sottolineato Tommaso Cassata, amministratore delegato di Asja Energy – Grazie ad Amg Energia, il biometano prodotto dal nostro impianto arriverà nella case dei palermitani, creando benefici concreti, immediati e misurabili per le famiglie di Palermo”.

“La sinergia tra Rap, Amg Energia e Asja Energy, che sarà certificata con la firma di questo protocollo d’intesa, rappresenta una tappa importante nel percorso di trasformazione e valorizzazione dell’impianto di Bellolampo, dove il biogas prodotto dai rifiuti verrà trasformato in energia pulita destinata alle famiglie palermitane – ha dichiarato il presidente di Rap, Giuseppe Todaro – L’azienda, ancora una volta, conferma il cambio di passo che ha voluto intraprendere negli ultimi anni a favore dell’ambiente e dell’efficienza energetica: Bellolampo non è una semplice discarica, ma un polo impiantistico orientato alla transizione ecologica e all’economia circolare”.

– foto ufficio stampa Amg Energia –

(ITALPRESS).