Bilancio, voto in giunta e atti ai revisori per il parere: definite le somme di cassa all'Osl

Gela. Atti ai revisori, per il parere sul bilancio stabilmente riequilibrato, non oltre il 24 ottobre. La richiesta, oggi, è stata avanzata dal commissario regionale nominato per seguire l'iter di uno strumento finanziario, fondamentale nel percorso di superamento del dissesto. In municipio, si è tenuta una nuova verifica, allargata non solo al commissario ma anche ai componenti dell'organismo straordinario di liquidazione, ai revisori, al dirigente e al segretario generale e alla parte politica, con assessori, presidente del civico consesso e consiglieri. La maggioranza prova ad accelerare ancora di più per far pervenire il bilancio in consiglio. “L'ipotesi è conclusa”, ribadisce il sindaco Terenziano Di Stefano, che sta coordinando l'evolversi di una procedura mai semplice. All'organismo straordinario di liquidazione è stata trasmessa una cassa, tra somme già previste e nuovi ammontari, di circa venti milioni di euro. Almeno undici sono però vincolati mentre 8-9 milioni consentiranno all'Osl di avviare le attività su debiti e crediti dell'ente, fino al 2021. Dopo mesi molo difficili, con la necessità di effettuare ulteriori riscontri tecnici e contabili, sembra ormai a un passo il bilancio stabilmente riequilibrato, che a voto consiliare acquisito verrà successivamente trasmesso al ministero, che dovrà pronunciarsi sulla congruità di quanto previsto negli atti. Domani, verrà indicata la data della seduta di giunta che si pronuncerà sull'ipotesi di bilancio. “La nostra amministrazione vuole assumersi tutte le responsabilità del caso, con il voto”, sottolinea il primo cittadino, che fin dall'inizio ha mantenuto la delega del settore finanziario.

