Bilancio, ultime integrazioni documentali: prossima settimana possibile parere dei revisori

Gela. Indipendentemente da eventuali scossoni politici interni, a Palazzo di Città sono giorni decisivi per il bilancio. In settimana, è proseguita l'attività finalizzata alle integrazioni documentali richieste dai revisori. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha la delega in materia, sta personalmente monitorando questi ultimi adempimenti, affidati agli uffici municipali del settore finanziario. Il collegio dei revisori sta sviluppando gli approfondimenti necessari, prima di rilasciare il parere al bilancio stabilmente riequilibrato. Potrebbe arrivare la prossima settimana, di fatto tracciando l'ultimo miglio per il traguardo finale dell'approvazione dello strumento finanziario. Chiaramente, c'è ottimismo circa i contenuti del parere, che il sindaco si attende favorevoli, dato il lavoro condotto, pure insieme agli stessi revisori. L'ok dell'organismo di controllo orienterà il voto d'aula. Il sindaco ha più volte richiesto massima concentrazione a tutta la maggioranza e in aula non vuole “sviste” o improvvise crisi d'identità politica. La maggioranza dovrà farsi trovare compatta. Il bilancio è una delle tappe essenziali nel percorso di superamento del dissesto finanziario del municipio. L'approvazione avrà valore anche politico, rappresentando il punto di testa nella programmazione amministrativa del primo cittadino, due settimane fa impegnato in una riunione tecnica, in sede ministeriale, proprio sul fronte bilancio. Gli atti, dopo il transito consiliare, saranno inviati agli uffici ministeriali, per l'ultimo vaglio, che se favorevole aprirebbe spiragli per nuove assunzioni in Comune, rese d'obbligo davanti a una evidente carenza di personale.