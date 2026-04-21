Bilancio, trasmessi gli atti integrativi: verso incontro ministeriale del sindaco

Dopo l'incontro romano, potrebbero arrivare riscontri maggiori per andare verso la decisione finale da parte del ministero

Gela. La strada intrapresa per il bilancio stabilmente riequilibrato non muterà. Lo strumento finanziario è attualmente al vaglio del ministero per l'ultimo passaggio dopo l'approvazione del consiglio comunale a dicembre 2025. Negli scorsi giorni, sulla base di una nota fatta pervenire proprio dal ministero, gli uffici comunali hanno trasmesso gli atti integrativi richiesti da Roma. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha la delega in materia, ha voluto personalmente sovraintendere tutto l'iter ed è stato impegnato nelle verifiche ulteriori. Non ci sarà l'opzione dei cinque anni, nuovamente riproposta dagli uffici ministeriali, ma si continuerà con quella dei tre anni, per uscire dal dissesto prima possibile. Nei prossimi giorni, è atteso un incontro che il sindaco ha chiesto di avere proprio con la struttura ministeriale che sta analizzando lo strumento finanziario. Il primo cittadino vorrebbe maggiore celerità per andare incontro alle esigenze di un ente sul quale pesa una limitazione complessiva, delineata proprio dai vincoli imposti dal dissesto. Dopo l'incontro romano, potrebbero arrivare riscontri maggiori per andare verso la decisione finale da parte del ministero.