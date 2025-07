Bilancio, trasmessi ai revisori tutti gli atti richiesti: campionamento in corso

Il bilancio in consiglio comunale potrebbe essere una svolta importante ma prima bisognerà chiudere definitivamente la lunga parentesi tecnica, attendendo peraltro il parere fondamentale dei revisori

Gela. Quello del bilancio è il passaggio amministrativo essenziale per la giunta Di Stefano. Ormai da circa un anno, si susseguono le fasi potenzialmente decisive. Di recente, il primo cittadino ha ribadito che non devono esserci priorità diverse da quella dello strumento finanziario e a tutti gli assessori ha chiesto di non gravare troppo sui pochi dirigenti che se ne stanno occupando e sul segretario generale Curaba. In questi giorni, è stata completata la trasmissione di tutti gli atti che sono oggetto del campionamento ulteriore richiesto dai revisori, a loro volta impegnati nella disaminina della documentazione. Il sindaco, il segretario generale e il dirigente finanziario Bonfirraro, stanno materialmente monitorando la trasmissione degli atti richiesti dal collegio dei revisori, insieme al personale che sta sviluppando il dossier bilancio. “La trasmissione degli atti richiesti è stata completata – dice il sindaco – adesso, attendiamo che i revisori effettuino le verifiche del caso”. Per il sindaco, che ha mantenuto la delega in materia, sarebbe fondamentale avere lo strumento finanziario, in consiglio comunale, non oltre settembre. Certezze vere e proprie, su questo fronte, non ce ne sono. Chiaramente, il sindaco si è esposto in prima persona, anche politicamente, mantenendo la delega al bilancio e di fatto stoppando ogni altra valutazione che non sia prettamente tecnica. Senza il bilancio, il Comune in dissesto fa fatica, in una condizione che già prima non era eccelsa. Il sì allo strumento finanziario aprirebbe diverse “finestre”, permettendo l'opzione di prime assunzioni e un percorso di progressiva riduzione dei tributi, altro punto dirimente per la maggioranza. Il periodo esitivo non aiuta né le poche risorse di personale. Il bilancio in consiglio comunale potrebbe essere una svolta importante ma prima bisognerà chiudere definitivamente la lunga parentesi tecnica, attendendo peraltro il parere fondamentale dei revisori.