Bilancio riequilibrato, tocca alla Cosfel decidere: prevista riunione ministeriale

Spetterà alla commissione l'ultima parola

Gela. Gli ultimi dati integrativi richiesti dagli uffici ministeriali sono stati trasmessi dai settori di Palazzo di Città, così come abbiamo riportato. La settimana che si è aperta oggi, così, sarà quella della valutazione del bilancio stabilmente riequilibrato da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, competente a decidere sui Comuni in una condizione di dissesto. L'eventuale via libera, di fatto, varerebbe lo strumento finanziario del municipio, approvato dal consiglio comunale a dicembre di un anno fa. Potrebbe essere un vero punto di svolta, dopo mesi di lavoro tecnico e di ricostruzione finanziaria condotto in municipio, sotto la supervisione del sindaco Terenziano Di Stefano, che ha la delega al bilancio. Nel corso delle ultime interlocuzioni che il primo cittadino ha avuto con i riferimenti ministeriali, è stato confermato che il bilancio comunale sarà tra quelli all'ordine del giorno della Cosfel nella seduta di ottobre. Spetterà appunto alla commissione l'ultima parola. Se arrivasse l'assenso, potrebbe aprirsi un fronte nuovo a Palazzo di Città, accendendo capitoli di spesa fino a oggi totalmente bloccati dai vincoli del dissesto. Chiaramente, il potenziale ok ministeriale non concluderebbe la fase di dissesto ma creerebbe le condizioni per andare avanti nella prospettiva del superamento definitivo nell'arco di tre anni, obiettivo che il sindaco e la sua amministrazione si sono posti fin dal momento dell'insediamento.