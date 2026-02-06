Bilancio riequilibrato, ok revisori a integrazioni chieste dal ministero: atti saranno trasmessi entro scadenza

Il sindaco Di Stefano e la sua amministrazione puntano a sanare lo stato di dissesto, in un lasso temporale inferiore ai cinque anni. Il bilancio è il passaggio decisivo

Gela. Sarà rispettato il termine del 16 febbraio, previsto per trasmettere le integrazioni al bilancio stabilmente riequilibrato, richieste in sede ministeriale. E' quanto emerge dalle ultime verifiche tecniche condotte in municipio dal sindaco Terenziano Di Stefano, questa mattina anche nel corso di un incontro con i revisori dei conti. Un ulteriore approfondimento è previsto per la prossima settimana, così da mettere insieme tutti gli atti necessari, che sarà poi il dirigente al bilancio Mariella Bonfirraro a inoltrare materialmente agli uffici romani. Dal ministero, poco prima della fine dello scorso anno, era giunta una nota assai dettagliata, nella quale si richiamavano atti e documentazione, da integrare a ciò che è già sui tavoli romani. Il bilancio stabilmente riequilibrato è stato approvato dal civico consesso, con il parere favorevole dei revisori. In una condizione di dissesto, però, l'ultima parola sullo strumento finanziario spetta comunque al ministero, i cui funzionari hanno richiesto integrazioni. Pure le ultime verifiche sugli atti pare abbiano dato esito favorevole e tutto sarà trasmesso entro la scadenza del 16 febbraio, in attesa che il ministero si pronunci definitivamente. Il sindaco Di Stefano e la sua amministrazione puntano a sanare lo stato di dissesto, in un lasso temporale inferiore ai cinque anni. Il bilancio è il passaggio decisivo.