Bilancio riequilibrato, nei prossimi giorni la trasmissione degli atti richiesti dal ministero

Gela. Le richieste di integrazioni documentali al bilancio stabilmente riequilibrato, che nei giorni precedenti alle festività natalizie e di fine anno sono pervenute in municipio, direttamente dal ministero, saranno riscontrate a stretto giro, anche con documentazione appena vagliata e approvata dal civico consesso. Il sindaco Terenziano Di Stefano e gli uffici comunali saranno impegnati, dalla prossima settimana, pure su questo versante. Le indicazioni sono state formalizzate a livello ministeriale mentre è in corso l'analisi del bilancio trasmesso da Palazzo di Città e approvato a inizio dicembre. Ottenere il pieno assenso ministeriale è fondamentale per chiudere l'iter e avere risorse finanziarie per andare avanti con l'attività amministrativa, secondo un piano che il primo cittadino ha anticipato, dando precedenza agli interventi di manutenzione per scuole e strade. Tra gli altri atti che saranno trasmessi, il piano triennale delle opere pubbliche, approvato dal consiglio comunale nell'ultima seduta del 2025. Il sindaco Di Stefano, sul bilancio, ha lavorato insieme al segretario generale Giovanni Curaba e agli uffici del settore finanziario, affidati dal dirigente Mariella Bonfirraro, con il successivo parere favorevole del collegio dei revisori. I primi mesi del 2026 potrebbero essere quelli del “sigillo” ministeriale che darebbe un consistente riscontro tecnico a quanto fatto negli uffici comunali. Il bilancio approvato permetterà di proseguire il percorso verso il superamento del dissesto, in un arco temporale più ristretto.