Bilancio, proseguono verifiche finali: all'Osl saldo di cassa e residui, pubblicati atti

Gela. Sono proseguiti anche in questi giorni gli incontri tecnici legati al bilancio stabilmente riequilibrato e a tutti gli atti annessi. Il sindaco Terenziano Di Stefano, con delega in materia, ha fin dall'inizio monitorato la procedura, spesso finita contro veri e propri muri innalzati da difficoltà affrontate dagli uffici e dalla burocrazia municipale. Le tappe più ardue sembrano alle spalle e la scorsa settimana i passaggi necessari sono stati conclusi. In giornata, la pubblicazione degli atti ufficiali che definiscono l'ammontare del saldo di cassa da trasmettere all'organismo straordinario di liquidazione, per le pendenze fino al 2021. La quantificazione supera i quattordici milioni di euro. La determina è stata inoltrata non solo all'organismo di liquidazione, insediatosi a seguito del dissesto, ma pure al collegio dei revisori. Gli uffici del settore bilancio, retti dal dirigente Maria Concetta Bonfirraro, hanno inoltre perfezionato il provvedimento che trasmette all'Osl la ricognizione dei residui attivi (46.668.575,48 euro) e passivi (15.764.928,63 euro), “formatisi negli esercizi fino al 2021, direttamente ascrivibili ad atti e fatti di gestione anteriori al dissesto”. Ci sono inoltre i residui attivi (4.182.705,83 euro) e passivi (1.237.231,15 euro), “che si sono manifestati contabilmente nel 2022 ma che derivano da obbligazioni giuridiche perfezionate nel 2021 e negli anni pregressi”. Le prossime settimane dovrebbero essere quelle dell'approdo in giunta dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, valico amministrativo e politico decisivo nel lungo cammino per superare il dissesto.

In foto il sindaco Di Stefano insieme agli assessori Franzone e Caci e al presidente del consiglio Giudice