Bilancio, prime verifiche in commissione con i revisori: Tomasi, "valutato l'aspetto della riscossione"

Gela. La commissione consiliare bilancio, in un periodo probabilmente decisivo per lo strumento finanziario comunale, in serata ha incontrato il collegio dei revisori, che sta seguendo tutto l'iter procedimentale e vaglia gli atti che man mano sono stati rilasciati dagli uffici municipali. Le audizioni, in commissione, proseguiranno anche a breve. La prima valutazione si è concentrata su punti che afferiscono gli equilibri finanziari del Comune. Il bilancio rimane decisivo nella strada volta a superare il dissesto. “Il tema trattato questa sera è stata la riscossione dei tributi, di vitale importanza perché dovrebbe rappresentare la maggiore fonte di entrata per il nostro Comune, indispensabile per mantenerlo in salute finanziaria, oltre che per rendere servizi efficienti ai nostri cittadini. Il nostro ente, purtroppo, trova gravi difficoltà nel riscuotere i tributi locali – spiega il presidente della commissione Vincenzo Tomasi – soprattutto per mancanza di personale. Per questo motivo, la commissione continua a studiare metodi e soluzioni per aiutare i nostri uffici e per migliorare la situazione attuale. L’incontro s è rivelato proficuo, i revisori si sono mostrati disponibili e infatti ci tengo a ringraziarli come presidente della commissione. Con la commissione abbiamo intenzione di ripetere incontri di questo tipo”. La commissione avrà un ruolo importante nel rilascio dei pareri politici sugli atti del bilancio mentre quello dei revisori sarà essenziale per il percorso dello strumento finanziario.

