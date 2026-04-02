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Bilancio, nuova richiesta di documentazione dal ministero: si va verso la decisione

Chiudere il percorso del bilancio è un obiettivo anche politico del sindaco e dei suoi alleati

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
02 aprile 2026 12:29
Bilancio, nuova richiesta di documentazione dal ministero: si va verso la decisione - Il sindaco Di Stefano insieme al segretario generale Curaba
Il sindaco Di Stefano insieme al segretario generale Curaba
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Attualità
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Gela. Dopo settimane di silenzio quasi totale, da Roma è pervenuta in municipio una nuova richiesta di documentazione nell'iter di disamina del bilancio stabilmente riequilibrato. Dovrebbe essere l'ultimo passo verso la decisione in sede ministeriale. Sono proprio gli uffici romani ad avere l'ultima parola, trattandosi di un ente, quello locale, attualmente in dissesto. Il bilancio stabilmente riequilibrato venne approvato dal civico consesso a dicembre dello scorso anno e poi gli atti furono trasmessi al ministero per l'ultimo passaggio, decisivo. C'era stata una prima richiesta di integrazioni, negli scorsi mesi, alla quale i tecnici comunali e l'amministrazione hanno adempiuto. Pare inoltre che questa seconda richiesta sia decisamente meno corposa. L'ultimo miglio appare piuttosto vicino e un eventuale sì ministeriale allo strumento finanziario sbloccherebbe capitoli finanziari sui quali l'amministrazione non ha potuto contare, fino a oggi, con tutte le conseguenze del caso. Chiudere il percorso del bilancio è un obiettivo anche politico del sindaco e dei suoi alleati.

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