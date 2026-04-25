Bilancio, ministero ha risposto a Di Stefano: incontro la prossima settimana per accelerare

Non avere ancora lo strumento finanziario pesa notevolmente sulla programmazione amministrativa, nonostante il sindaco e i suoi assessori stiano comunque gestendo una quotidianità fatta di notevoli ristrettezze

Gela. La richiesta ufficiale, fatta partire dal sindaco Terenziano Di Stefano, ha avuto riscontro. La prossima settimana, infatti, in sede ministeriale, a Roma, è previsto un incontro che il primo cittadino avrà per affrontare gli sviluppi delle attività in essere sul bilancio stabilmente riequilibrato. Spetta al ministero rilasciare l'ultimo assenso, dopo l'approvazione consiliare dello scorso anno. Il sindaco ha voluto una nuova verifica, direttamente con la struttura ministeriale che si sta occupando del bilancio comunale, non solo per ottenere ragguagli ulteriori ma pure per definire la tempistica sulla decisione. Non avere ancora lo strumento finanziario pesa notevolmente sulla programmazione amministrativa, nonostante il sindaco e i suoi assessori stiano comunque gestendo una quotidianità fatta di notevoli ristrettezze. Lo strumento finanziario è fondamentale per garantire i finanziamenti e i servizi. Palazzo di Città, la scorsa settimana, ha inoltrato, proprio al ministero, gli atti integrativi richiesti dagli uffici romani. La strada tracciata dal primo cittadino, che ha anche la delega al bilancio, e dalla sua amministrazione, rimane quella di chiudere la procedura complessiva del dissesto nell'arco di tre anni. E' stata bipassata l'opzione più lunga, da cinque anni. A maggior ragione, Di Stefano vuole avere un quadro ancor più chiaro che comprenda tempi certi sulla conclusione delle verifiche ministeriali.