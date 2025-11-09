Bilancio, in municipio altre verifiche dei revisori: verso il parere decisivo

Il collegio, in municipio, ha condotto ulteriori verifiche

Gela. I prossimi giorni potrebbero essere quelli del parere dei revisori al bilancio stabilmente riequilibrato, che dovrà poi essere valutato in consiglio comunale, per il voto. In settimana, mentre il sindaco Terenziano Di Stefano ha incontrato i riferimenti tecnici del ministero, sempre nell'ottica del bilancio e di “concessioni” in materia di nuove assunzioni, il collegio, in municipio, ha condotto ulteriori verifiche, allo scopo appunto di definire il parere sul bilancio, che avrà un peso non indifferente nelle dinamiche del civico consesso e non solo. Anche l'opposizione, del resto, attende di analizzare i contenuti del parere, per assumere una posizione precisa nella discussione consiliare sullo strumento finanziario. Il bilancio diventa fondamentale nel percorso per il superamento del dissesto e allo scopo di avere maggiori possibilità di rafforzare la burocrazia municipale e il personale, numericamente carente. Dal ministero, come ha spiegato il sindaco al termine dell'incontro romano, hanno fatto sapere che il via libera a tutto tondo, per nuove assunzioni in municipio, potrà concretizzarsi dopo il vaglio del bilancio, non essendo sufficiente il solo sì del civico consesso.

In foto un incontro in presenza dei revisori