Bilancio Ghelas, Siragusa: "A fine mese presenteremo proposta, mai chiesto un rinvio"

Il bilancio e il varo in assemblea sono decisivi per dare continuità alla multiservizi, che l'attuale amministratore ha fin dall'inizio portato avanti con l'obiettivo del risanamento, rapportandosi con il sindaco

Gela. Come abbiamo riferito, il bilancio 2025 della Ghelas multiservizi dovrebbe trovare il voto conclusivo a fine mese, con l'assemblea già convocata dal manager Guido Siragusa, che ha preso parte alla riunione odierna, insieme al sindaco Terenziano Di Stefano. Il primo cittadino vuole chiudere proprio a fine mese, indipendentemente da possibili dubbi circa la voce dei fondi pensione, nodo irrisolto delle precedenti gestioni aziendali. “Presenteremo la proposta di bilancio a fine mese al momento dell'assemblea – dice Siragusa – da parte nostra, non c'è mai stata nessuna richiesta di rinvio o la volontà di posticipare. Stiamo portando avanti il lavoro sul bilancio e lo presenteremo in assemblea. Quello degli scorsi mesi non è stato un rinvio ma abbiamo dato seguito alla possibilità che prevede la normativa per il varo degli strumenti finanziari”. Certamente, i fondi pensione e le quote non versate in passato sono un cruccio finanziario che il management attuale non ha mai sottovalutato, affidando l'incarico a un esperto esterno per risalire a pendenze del passato. Siragusa non sembra preso in contropiede dall'accelerazione del primo cittadino né dà priorità ad altri aspetti. “Il mio mandato? Non penso abbia grande importanza nel dibattito pubblico – sottolinea – personalmente, ho espresso quella che è la mia valutazione sul tema”. Il sindaco e il segretario generale del Comune Giovanni Curaba, mesi addietro, hanno definito un atto che lega la conclusione del mandato di amministratore di Siragusa all'approvazione del bilancio 2025, con un'interpretazione che però il collegio sindacale della municipalizzata non ha condiviso. Il bilancio e il varo in assemblea sono decisivi per dare continuità alla multiservizi, che l'attuale amministratore ha fin dall'inizio portato avanti con l'obiettivo del risanamento, passando pure dall'approvazione del nuovo contratto, che ha del tutto riformato i rapporti tra società ed ente comunale.