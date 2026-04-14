Bilancio, documentazione integrativa pronta per essere trasmessa: sindaco a confronto con ministero

Non ci saranno opzioni diverse da quella della chiusura della fase di dissesto nel triennio. L'incontro ministeriale potrebbe tenersi già la prossima settimana

Gela. La documentazione integrativa per il bilancio stabilmente riequilibrato, richiesta con la seconda nota fatta pervenire in municipio direttamente dal ministero, sarà trasmessa da domani. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha la delega in materia e fin dall'inizio segue tutto il capitolo finanziario, ha intenzione di accelerare ulteriormente. Questa mattina, a Palazzo di Città, si è tenuta un'ulteriore verifica tecnica, proprio sugli atti richiesti dagli uffici del ministero dell'interno, che avranno l'ultima parola su un bilancio che l'assise civica ha varato a dicembre dello scorso anno. Il primo cittadino, che ha riunito dirigenti, assessori e il consulente esterno che monitora le procedure, non ha alcuna intenzione di variare il percorso intrapreso. Non ci saranno opzioni diverse da quella della chiusura della fase di dissesto nel triennio. Come aveva fatto sapere, ha formalizzato una richiesta di incontro ministeriale. E' probabile che la riunione possa tenersi già la prossima settimana. Sarà il sindaco, così, a rapportarsi con la struttura ministeriale che si sta occupando dello strumento finanziario, fondamentale nel percorso di uscita dal dissesto. Di Stefano è certo che ci siano tutte le condizioni per andare avanti, senza rimanere ancora nel limbo legato all'assenza di un bilancio, che limita pesantemente l'azione amministrativa e spesso mette a rischio importanti fondi, dei quali Palazzo di Città ha forte bisogno.