Bilancio, conclusa la trasferta ministeriale il sindaco a confronto con i consiglieri

Gela. L'intenzione già c'era, prima ancora dell'incontro avuto in sede ministeriale. Il sindaco Terenziano Di Stefano, rientrato dalla breve trasferta istituzionale, vedrà i consiglieri di maggioranza, per fare il punto sul capitolo finanziario. Allo stato, non pare ci siano altri temi da affrontare, seppur il sindaco si appresti a una fase di riflessione politica, che non pare di secondo piano. Queste settimane, però, saranno concentrate sul bilancio, in attesa del parere dei revisori. La trasferta ministeriale, così come ha riferito lo stesso Di Stefano, potenzialmente era volta a ottenere prime “concessioni” in materia di assunzioni in seno all'ente, ridotto numericamente al lumicino. Da Roma non è arrivato un allentamento dei cordoni e per il municipio, sul capitolo bilancio, sarà fondamentale non solo il voto del consiglio comunale ma pure la disamina ministeriale: ultima tappa, capace di sbloccare qualche assunzione in più e risorse fondamentali per un Comune in dissesto. Chiaramente, dai suoi, il primo cittadino non vuole sorprese né eventuali defaillance, al momento del voto. Il confronto programmato in settimana sarà importante anche sotto questo profilo.

In foto consiglieri di maggioranza