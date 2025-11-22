Bilancio, atti in commissione per un primo approfondimento

Un'analisi che permetterà alla commissione di rilasciare il proprio parere, seppur politico e non tecnico

Gela. Il bilancio stabilmente riequilibrato, anche in questo fine anno, sta assorbendo buona parte delle attenzioni amministrative del sindaco Terenziano Di Stefano e della sua maggioranza, oltre a impegnare gli uffici comunali, che negli scorsi giorni hanno trasmesso nuove integrazioni documentali, richieste dai revisori dei conti. Il collegio, la prossima settimana, potrebbe rilasciare il parere, essenziale per andare avanti e ago della bilancia per il voto in aula consiliare. In commissione bilancio, il presidente Vincenzo Tomasi e gli altri componenti, Antonella Di Benedetto, Lorena Alabiso, Davide Sincero e Antonino Biundo, hanno iniziato l'approfondimento su tutti gli atti dello strumento finanziario. Un'analisi che permetterà alla commissione di rilasciare il proprio parere, seppur politico e non tecnico, a differenza di quello del collegio dei revisori, con il quale i consiglieri si sono rapportati in questi mesi, soprattutto per vagliare con attenzione la situazione generale dei conti del municipio e la strada tracciata dal dissesto. La prossima settimana, in aula consiliare, ci saranno ulteriori variazioni di bilancio, per i progetti del programma di finanziamento “Metro plus” e per i lavori nella scuola “Solito”, attesi da diversi anni.