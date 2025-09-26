Bezzecchi il più veloce nel venerdì di Motegi, Bagnaia in Q2

MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) - E' di Marco Bezzecchi il miglior tempo nella sessione di Practice del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota italiano...

MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) - E' di Marco Bezzecchi il miglior tempo nella sessione di Practice del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota italiano dell'Aprilia gira in 1'43"193, precedendo di 0"136 Pedro Acosta (Ktm) e di 0"167 Marc Marquez (Ducati).

Pecco Bagnaia, in sella all'altra Desmosedici ufficiale e che al mattino era stato il più veloce nelle libere davanti a Jorge Martin (Aprilia) e allo stesso Marc Marquez, è settimo e vola direttamente al Q2 insieme a Joan Mir (Honda), Luca Marini (Honda), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Fabio Quartararo (Yamaha), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Johann Zarco (Honda LCR). Dovranno invece passare dal Q1 Enea Bastianini (Ktm Tech3), Martin e Franco Morbidelli (Ducati VR46), rispettivamente 12°, 13° e 16°. Per la prima volta in stagione anche Alex Marquez dovrà disputare il Q1: il pilota della Ducati Gresini non è andato oltre il 15° tempo.

- foto Ipa Agency -

