Berrettini vola ai quarti al Roland Garros, Cerundolo battuto in tre set

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Matteo Berrettini approda ai quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale alla seconda settimana sulla terra battuta parigina. Il 30enne tennista romano,...

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Matteo Berrettini approda ai quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale alla seconda settimana sulla terra battuta parigina. Il 30enne tennista romano, numero 105 del rankink Atp, supera Juan Manuel Cerundolo, 56esimo della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 6-3 7-6(2) 7-6(6), dopo due ore e 32 minuti di gioco. Esce di scena l'argentino, che al secondo turno aveva superato Jannik Sinner al quinto dopo il crollo fisico del fuoriclasse altoatesino. "Mi sento alla grande, sono felice, grazie mille per il supporto - le parole nell'intervista a caldo dell'azzurro - E' per questo che ci alleniamo e lottiamo. E' per questo motivo che sono qui a godermi questa atmosfera. Il tennis è l'amore della mia vita, altrimenti non sarei qui dopo tutti gli infortuni e i momenti brutti. Ci sono stati momenti dov'è stata dura, non avevo fiducia". Poi, sull'eliminazione di Sinner e Djokovic: "Ci sono tanti giocatori qui che giocano un tennis incredibile, e questo è uno sport imprevedibile. Jannik ha vinto tanti tornei di fila prima, era quello che non era normale. Questo è un passo indietro, ma tornerà più forte", ha concluso Berrettini, che per un posto in semifinale affronterà il vincitore della sfida tra lo statunitense Frances Tiafoe, n.22 Atp e 19esimo del seeding, e il connazionale Matteo Arnaldi, 104esimo al mondo.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).