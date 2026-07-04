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Berrettini saluta Wimbledon ai sedicesimi, Dimitrov vince al quinto

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Matteo Berrettini si ferma nei sedicesimi di finale di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull'erba londinese. Il 30enne tennista romano, n.51 Atp e finalista...

A cura di Redazione Redazione
05 luglio 2026 00:23
Berrettini saluta Wimbledon ai sedicesimi, Dimitrov vince al quinto -
Italia
Italpress
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LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Matteo Berrettini si ferma nei sedicesimi di finale di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull'erba londinese. Il 30enne tennista romano, n.51 Atp e finalista a Wimbledon nel 2021, si è arreso in cinque set, con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3, al bulgaro Grigor Dimitrov, 146esimo del ranking mondiale. Il match è durato tre ore e 35 minuti. Per un posto nei quarti Dimitrov se la vedrà con il britannico Arthur Fery, 114esimo della classifica Atp.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 05 luglio 2026

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