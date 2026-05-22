Benessere animali e convivenza con l'uomo, doppio incontro a Delia

Il Comune di Delia a sostegno della tutela degli animali

Delia. Una giornata intera dedicata alla sensibilizzazione sul tema benessere animale e sana convivenza uomo-animale presso l’aula consiliare del Comune di Delia. Due gli incontri che hanno visto i ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’I. C. “Nino Di Maria”, al mattino, e i cittadini tutti, al pomeriggio, coinvolti per un focus comunitario che si prefigge un unico obiettivo: costruire assieme un approccio nuovo fondato sul rapporto uomo-animale-ambiente, tre facce di un’unica salute da tutelare. Questo modello One Health è strettamente connesso al tema della protezione, cura e rispetto degli animali e alla responsabilità condivisa tra tutti gli attori coinvolti nella sua realizzazione: il Comune, l’Azienda Sanitaria, le associazioni e i volontari, l’istituzione scolastica e tutti i cittadini, di ogni età. "Siamo partiti dalle nuove generazioni, i nostri ragazzi, che già l’anno scorso sono stati protagonisti di due incontri sul tema “Benessere animale ed educazione alla relazione con l’animale d’affezione” e che ieri hanno avuto modo di vivere una mattinata all’insegna di temi importanti quali il contrasto al fenomeno del randagismo, l’importanza delle adozioni e, in particolare, il ruolo dei cani nella società dei fragili. L’evento è stato scandito dall’intervento dell’Assessore al Benessere animale, Arch. Daniela Gallo, e del Dirigente Veterinario dell’Uosd Randagismo, Dott.ssa Stefania Turco, al quale ha fatto seguito la teoria sugli interventi assistiti con animali (Iaa) e sulla pet therapy. A seguire il momento più atteso, coinvolgente ed entusiasmante, durante il quale la Dott.ssa Psicologa Francesca Licata ha fatto conoscere ed entrare in contatto il suo cane Pixel ai nostri ragazzi, i quali hanno avuto modo di provare in prima persona la sua affabilità, dolcezza e sensibilità. Una gradita sorpresa per tutti i presenti è stato anche l’arrivo del pappagallo Pistacchio, simpatico chiacchierone. Dulcis in fundo l’intervento del Dott. Giovanni Giacobbe Giacobbe, Garante Regionale dei diritti degli animali, ospite d’eccezione della giornata, il quale, nel riprendere le tematiche della giornata, ha dato particolare rilievo all’importanza di trasmettere il rispetto per i nostri animali alle nuove generazioni.. “perché solo così può cominciare la vera rivoluzione! Il futuro siete voi!!” A concludere l’incontro, la premiazione dei due concorsi, indetti l’anno precedente, con la consegna dei due primi premi ad Antonio Di Pasquale (classe II A) e Maria Aurora Mancuso (classe I B) e, ad ognuno dei ragazzi presenti, di un attestato di riconoscimento assieme ad un portachiavi a tema con su inciso: Io rispetto gli animali. Presente per il riconoscimento anche l’Avv. Paolo Lauricella, Assessore alla Pubblica Istruzione uscente, in sostituzione del collega Dott. Antonio Gallo, purtroppo non presente per improrogabili motivi di lavoro", riporta una nota.

"Altro momento di sensibilizzazione, il convegno pomeridiano rivolto a tutti i cittadini dal titolo: "La tutela degli animali sul territorio. normativa, mission e buone prassi per una sana convivenza uomo animale”. Presenti, oltre all’amministrazione comunale, con il sindaco Gianfilippo Bancheri, e l'assessore Daniela Gallo, ancora il Dott. Giacobbe e la Dott.ssa Stefania Turco, all’intervento dei quali si è accostato quello della Dott.ssa Silvia Cortese, anche lei Dirigente Veterinaria dell’Uosd Randagismo dell’Asp di Caltanissetta, e del Dott. Michele Pacino, Direttore sanitario dei canili “Parco Rifugio Happy dog Srl” e “Mimiani Srl” con sede a Caltanissetta, nonché Dirigente del Dipartimento Sanità animale Asp di Caltanisset. Un’interlocuzione ampia, concreta e ad alto profilo istituzionale, che ha visto toccare varie tematiche: le azioni che il Comune di Delia, in sinergia con l’Asp e i volontari accreditati, ha portato avanti negli ultimi anni in ottemperanza alle sue attribuzioni e le prospettive future; One Health, normativa di riferimento e zoonosi (malattie trasmissibili tra uomo e animale) più diffuse; microchip e sterilizzazione quali strumenti per la tutela degli animali e il contrasto al randagismo, nonchè il ruolo delle istituzioni e dei cittadini; canili e rifugi sanitari quali strutture “chiave” per la gestione del randagismo e luoghi educativi preparatori alle adozioni consapevoli. L’incontro si è concluso con l’intervento fondamentale e significativo del Garante Regionale dei diritti degli animali, Dott. Giacobbe, che ha indirizzato il dibattito sul piano operativo istituzionale, coinvolgendo le autorità civili e militari presenti all’evento (assessori al ramo e rappresentanza della Polizia municipale dei paesi limitrofi) nel riflettere e rispondere con azioni concrete e in prospettiva futura alle reali criticità ed esigenze del territorio, facendo rete e soprattutto lavorando sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni. Si ringraziano di cuore tutti i relatori coinvolti in entrambi gli eventi e accomunati non solo dalla grande professionalità ma anche e soprattutto dall’amore per la propria terra. Si ringraziano la Dirigente scolastica, Prof.ssa Giovanna Ambrosiano, e i docenti delle classi coinvolte per la collaborazione e disponibilità finalizzate alla buona riuscita dell’evento. Un grazie particolare va all’Assessore Daniela Gallo per il lavoro svolto in questi anni con massima dedizione in un ambito tanto delicato quanto impegnativo, e per aver organizzato con grande zelo questa importante giornata di confronto, riflessione e crescita comunitaria", indica il sindaco Bancheri in una nota ufficiale.