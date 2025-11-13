Benassi lascerà il Gela, a Paternò una rosa decimata da squalifiche e infortuni

Il centrale difensivo ha giocato poco per via di fastidi muscolari. Era considerato un elemento fondamentale del pacchetto difensivo.

Gela. Dopo Sarao e Sartore sarà Benassi il prossimo giocatore a lasciare il Gela. Il difensore centrale non è mai riuscito a dimostrare il proprio valore in biancazzuro, complici una sequela di infortuni che lo hanno tenuto più in infermeria che in campo. Domenica scorsa si era ritagliato uno spazio dopo l’espulsione di Giuliano ma sembra che già oggi il calciatore farà le valigie per una nuova destinazione.

A Paternò il neo tecnico Peppe Misiti avrà gli uomini contati. Senza considerare i partenti non saranno disponibili Aperi e Giuliano squalificati, con Bollino ancora incerto. In questo momento bisogna solo stringere i denti e sperare in una reazione positiva dei giocatori in rosa.

Non trovano conferme le cessioni di Vincenzi e Giuliano, che la società vuole trattenere. E’ caccia ad una prima punta come priorità. Sfumato Montalto, andato alla Pistoiese, non riscalda la pista Maletic, svincolato dall’Acireale.

Il Gela avrebbe fatto anche diversi tentativi per portare in biancazzurro i gelesi Mauro (Niscemi), Ferrigno (Sancataldese) e Retucci (Sciacca), non trovando riscontri.