Bellavita Expo, l’eccellenza agroalimentare siciliana alla conquista di Londra

PALERMO (ITALPRESS) – Una selezione di aziende dell’agroalimentare siciliano ha preso parte al Bellavita Expo di Londra, grazie al supporto del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana. La partecipazione alla manifestazione rappresenta una straordinaria occasione per promuovere le eccellenze siciliane nel Regno Unito, uno dei mercati più dinamici e ricettivi per i prodotti italiani di qualità. Tra le aziende presenti: Condiaroma 33, Balsamico di Sicilia, Caseificio La Cava, Dolce Sicilia di Ciaravino Alice & C., Il Modicano, Panificio Tre Sorelle, Pasticceria Campidoglio, Molino Latina, Agrumarie riunite siciliane, Oleificio Gabriele Alberto, Olive Cusà, Zagara & Jasmine, Pastificio artigianale dei F.lli Giacalone.

L’iniziativa rientra nelle attività di internazionalizzazione e valorizzazione del comparto agroalimentare siciliano, con l’obiettivo di favorire la competitività delle imprese regionali e sostenere l’ingresso o il consolidamento sui mercati esteri. All’interno dell’area espositiva dedicata alla Sicilia, le aziende hanno presentato vasta gamma di produzioni tipiche: dagli oli extravergine alle conserve, dai prodotti da forno ai dolci tradizionali, fino alle eccellenze che rappresentano la ricchezza e la diversità del territorio.

L’edizione londinese ha accolto buyer, importatori, chef, operatori della ristorazione e rappresentanti della grande distribuzione, offrendo alle imprese siciliane concrete opportunità di incontro e di sviluppo commerciale. Durante la manifestazione si sono tenuti previste degustazioni, incontri B2B e momenti di promozione dedicati ai singoli prodotti e alle filiere più rappresentative.

La Regione Siciliana conferma così il proprio impegno nel sostenere il sistema produttivo, puntando su qualità, identità e internazionalizzazione per valorizzare il patrimonio agroalimentare e culturale dell’Isola.

-foto screenshot sito Bellavita Expo –

(ITALPRESS).