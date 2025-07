Beach Soccer, successo a San Vito Lo Capo per la prima tappa di “Sabbie di Sicilia”

Dopo il positivo riscontro della tappa inaugurale, il circuito si prepara a fare tappa alla Plaia di Catania nel prossimo weekend.

TRAPANI (ITALPRESS) – La sabbia dorata di San Vito Lo Capo (Tp) ha fatto da cornice all’apertura del Campionato Regionale di Beach Soccer di Serie B “Sabbie di Sicilia”, regalando tre giorni intensi di emozioni, gol e partecipazione. L’evento, indetto dalla LND Sicilia presieduta da Sandro Morgana e promosso dall’ASD I Soci di Fabio Nicosia, ha inaugurato con successo l’edizione 2025. Dopo il positivo riscontro della tappa inaugurale, il circuito si prepara a fare tappa alla Plaia di Catania nel prossimo weekend. Il programma è in via di definizione, ma nella patria del beach soccer siciliano lo spettacolo e l’alto livello tecnico saranno certamente garantiti. Centrati gli obiettivi del format: valorizzare le spiagge dell’Isola, promuovere il beach soccer a ogni livello e coinvolgere atleti di tutte le età. Nel dettaglio, i successi sono andati al Marsala nel femminile e allo Sport Palermo nel maschile. La sfida d’apertura del pomeriggio ha visto il Marsala imporsi nettamente sul Mistral Carini Service con un perentorio 7-2, grazie ai gol di Musumeci (2), Pipitone, Pisciotta (2), Di Napoli e Caporelli.

Per il Carini, reti di Cracchiolo e Alessia Spina. Partita tiratissima tra Sport Palermo e Red Madonie Castellana, decisa sul filo di lana con il 3-2 finale. Per i palermitani, doppietta di Porcelli e gol decisivo allo scadere di Gioeli. Per il Castellana, marcature di Simone Leanza e Mario Cigno. Migliori in campo: Claudia Musumeci (Marsala) e Marco Macaluso (Sport Palermo). Gara combattuta per il terzo posto tra Accademia Trapani e Sporting Alcamo, conclusasi 7-6 dopo i rigori (2-2 nei tempi regolamentari). A segno Vivona (2), Santoro e Campo, quest’ultimo decisivo anche dal dischetto. Fatale l’errore di Salillo per l’Alcamo. Entusiasmo, passione e spettacolo hanno caratterizzato questa prima tappa. Per il presidente Sandro Morgana (LND Sicilia), “Sabbie di Sicilia è un format vincente: porta il calcio sulla sabbia nelle nostre splendide località, valorizzando territorio e la disciplina che tante emozioni ha regalato alla nostra Isola. Continuiamo su questa strada”. Determinante il sostegno del Comune di San Vito Lo Capo, con l’assessore allo Sport Leonardo Sieli: “Crediamo da sempre nel binomio sport e turismo, strategico per la promozione del territorio e la diffusione delle buone pratiche”.

Anche Fabio Nicosia, presidente di ASD I Soci e membro del Dipartimento Nazionale Beach Soccer, ha espresso soddisfazione: “Portiamo avanti una visione strategica di sviluppo del beach soccer in Sicilia. San Vito ha accolto e compreso il progetto: l’interesse verso questa disciplina cresce costantemente”. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il delegato FIGC di Ragusa Gino Giacchi, il delegato regionale per il beach soccer Mario Porretta e Sara Siggia, in rappresentanza de I Soci.

