Bassetti “L’intelligenza artificiale è un’opportunità. I medici siano più social”

ROMA (ITALPRESS) - Nella seconda puntata di "Power Talks, il potere della comunicazione", nuovo format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini e Andrea...

ROMA (ITALPRESS) - Nella seconda puntata di "Power Talks, il potere della comunicazione", nuovo format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini e Andrea Ruggieri hanno intervistato il professor Matteo Bassetti, tra i medici più noti, ascoltati e discussi d'Italia. Con lui hanno parlato, tra l'altro, del ruolo della comunicazione nella medicina di oggi, di intelligenza artificiale, del referendum sulla giustizia. Un confronto sul rapporto tra medicina, media e opinione pubblica, in un momento in cui informare bene è diventato parte stessa della cura.

Quanto pesa quello che dice un medico e come lo dice? "Dovrebbe pesare tanto, nella realtà pesa sempre di meno - afferma Bassetti -, perchè l'intelligenza artificiale a modo suo ci sta portando via il lavoro, nel senso che la gente oggi preferisce andare su ChatGPT, preferisce andare su Dottor Google e lì si fa curare". Inoltre "oggi in si tende sempre di più a confutare ma non sulla base di informazioni scientifiche corrette ma sulla base spesso di fake news". Per questo "oggi il ruolo del medico non può esaurirsi negli studi negli ambulatori nei reparti ma deve necessariamente andare fuori, i medici devono sporcarsi le mani sporcarsi le mani vuol dire che fare quello che stiamo facendo qui, cioè portare alla gente la conoscenza della medicina con la preparazione di chi quelle cose le studia e le fa". Secondo Bassetti "il mondo vuole oggi che i medici facciano anche comunicazione". Per questo motivo la loro presenza sui social "arricchisce la professione".

Ma quanto l'intelligenza artificiale sta cambiando oggi la professione medica? "E' uno straordinario strumento - afferma Bassetti - che dobbiamo utilizzare perchè ci aiuta nel nostro lavoro", e "oggi ci mette davanti una sfida nuova che è quella di essere aggiornati", "l'intelligenza artificiale aiuta il medico ad aggiornarsi".

Tra qualche giorno si voterà per il referendum per la giustizia: "Voterò sì, certamente - afferma Bassetti -. I medici pagano gli errori? Credo che tutti debbano pagare per gli errori, e questo è un paese che vede ancora tante differenze. Credo che il referendum possa portare ad avere una legge uguale per tutti".

(ITALPRESS).