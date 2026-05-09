Barbagallo (Pd): "Preoccupati per l'aumento delle spaccate a Gela, più risorse e presenza sul territorio"

Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, commenta l’escalation di furti a Gela con il metodo della spaccata

Gela. “Il Partito Democratico esprime forte preoccupazione per la recente recrudescenza di fatti criminali a Gela. Siamo di fronte ad una situazione allarmante che richiede un impegno collettivo e deciso da parte di tutte le istituzioni coinvolte nella sicurezza e nella giustizia”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, commentando l’escalation di furti a Gela con il metodo della spaccata, 14 episodi in poco meno di due mesi, ai danni di diverse attività commerciali, dal centro storico alla periferia della città. Il Pd rivolge un plauso alla procura della Repubblica e alle forze dell’ordine per il lavoro instancabile mirato a contrastare la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini. Ma, allo stesso tempo, ritiene che la situazione richieda un'attenzione immediata e coordinata, anche a livello regionale e nazionale. "E' necessario attivare misure straordinarie per affrontare questa emergenza. Chiediamo - aggiunge - un rafforzamento delle risorse destinate alle forze dell'ordine e un incremento della presenza sul territorio, affinché ogni cittadino possa sentirsi protetto e al sicuro. Il Pd è al fianco dei cittadini di Gela, invita tutti a mantenere la calma e a collaborare con le autorità segnalando eventuali situazioni sospette".