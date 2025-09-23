Banca del Fucino, pacchetto finanziario da 7,5 mln per FederfarmaCo

ROMA (ITALPRESS) - Banca del Fucino ha finalizzato per FederfarmaCo, azienda del settore della distribuzione del farmaco e parafarmaco, un pacchetto finanziario per un totale di 7,5 milioni di euro, a...

ROMA (ITALPRESS) - Banca del Fucino ha finalizzato per FederfarmaCo, azienda del settore della distribuzione del farmaco e parafarmaco, un pacchetto finanziario per un totale di 7,5 milioni di euro, assistito dalla garanzia SACE growth. Il finanziamento, spiega una nota, si compone di due linee: la principale, da 6,5 milioni di euro, è destinata a sostenere FederfarmaCo nell'acquisizione strategica di un ulteriore 40% delle quote di Viprof Srl, realtà specializzata nella distribuzione di prodotti naturali, omeopatici, fitoterapici e alimentari specifici per regimi nutrizionali particolari.

Grazie a questa operazione, FederfarmaCo - che già deteneva una partecipazione analoga nella società - sale all'80% del capitale di Viprof, acquisendone il controllo.

Una seconda linea da 1 milione di euro è dedicata al sostegno del circolante aziendale. Inoltre, l'operazione prevede anche una linea creditizia per lo smobilizzo del portafoglio crediti.

FederfarmaCo, fondata nel 1998, è una azienda privata la cui compagine societaria è rappresentata dalle Cooperative e dalle Società di Farmacisti presenti sul territorio nazionale, per un totale di oltre 12 mila farmacie affiliate.

"Siamo lieti di avere quale partner Banca del Fucino, nella continuità di una tradizione che ci vede finanziare le operazioni strategiche di investimento con gli strumenti adeguati - afferma Fabio Mascherpa, Direttore Generale di FederfarmaCo - Completiamo, oggi, un percorso triennale che ci ha portato ad acquisire la maggioranza di Viprof, un operatore fondamentale nella costruzione della catena del valore al servizio delle Farmacie e delle Società dei Farmacisti".

"L'operazione con FederfarmaCo conferma la rispondenza del nostro modello specialistico alle specifiche esigenze del settore pharma. Per noi è un onore essere partner finanziario delle aziende della salute, offrendo soluzioni mirate per creare valore sostenibile e posizionandoci come punto di riferimento per gli stakeholder della filiera", ha concluso Marco Alessandrini, Responsabile della Divisione Health & Pharma della Banca del Fucino.

- news in collaborazione con Banca del Fucino -

- foto ufficio stampa Banca del Fucino -

(ITALPRESS).