Balate, visita delegazione Aiga e Onac: "Struttura tra le più efficienti"

L’incontro non è stato solo un momento di monitoraggio ma occasione di spunto per future sinergie operative e progetti, destinati a rafforzare il legame tra la realtà carceraria ed il tessuto civile

Gela. Questa mattina, si è tenuta una visita istituzionale presso il carcere di Balate, promossa dalla sezione Aiga Gela e dall'Osservatorio Nazionale Carceri Aiga. La delegazione Aiga, guidata dal presidente di sezione avv.Pierangelo Vasile, e con la partecipazione dell'avv.Angelo Cafà, referente territoriale Onac, dell'avv.Alessandra Greco (vicepresidente) e con la dott.ssa Maria Paola Siragusa (referente territoriale Consulta Praticanti) - è stata accolta dal Direttore dell’Istituto, Dott. Walter Bressi, dal Sovrintendente Capo Coordinatore Giuseppe Ribisi e dal Funzionario giuridico-pedagogico, Dott.ssa Alessia Carelli, ai quali la sezione rivolge un sentito ringraziamento per la disponibilità e l’attenzione dimostrata. L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione e confronto costruttivo, volto ad approfondire le condizioni dell’istituto e le attività trattamentali, nell’ottica del rispetto dei diritti dei detenuti e della funzione rieducativa della pena sancita dall’art. 27 della Costituzione. Si rinnova, quindi, l’attenzione verso la casa circondariale, struttura tre le più efficienti della geografia detentiva. L’istituto si propone di coniugare esigenze di sicurezza con il rispetto dei diritti umani, anche attraverso spazi abitativi vivibili e un’offerta di percorsi formativi. Nel corso della visita, gli avvocati dell'Aiga hanno avuto modo di osservare le condizioni dei detenuti e di confrontarsi con gli agenti in servizio ed il personale amministrativo. L’incontro non è stato solo un momento di monitoraggio ma occasione di spunto per future sinergie operative e progetti, destinati a rafforzare il legame tra la realtà carceraria ed il tessuto civile.