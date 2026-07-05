Quotidiano di Gela

Bagnante recuperato in gravi condizioni, trasferito in elisoccorso

Attivati tutti i soccorsi

A cura di Redazione Redazione
05 luglio 2026 20:10
Bagnante recuperato in gravi condizioni, trasferito in elisoccorso -
Gela
Cronaca
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Gela. Un bagnante, nel tardo pomeriggio, su un tratto del lungomare, ha rischiato di annegare, probabilmente a causa delle condizioni del mare. Non si esclude neanche un malore. Sono stati allertati i soccorsi ed è intervenuto l'elicottero per il trasporto d'urgenza in un centro specializzato. Sembra infatti che le condizioni del bagnante siano gravi. Sul posto, sono arrivati anche i mezzi della capitaneria di porto.

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