Bagnante recuperato in gravi condizioni, trasferito in elisoccorso

Attivati tutti i soccorsi

Gela. Un bagnante, nel tardo pomeriggio, su un tratto del lungomare, ha rischiato di annegare, probabilmente a causa delle condizioni del mare. Non si esclude neanche un malore. Sono stati allertati i soccorsi ed è intervenuto l'elicottero per il trasporto d'urgenza in un centro specializzato. Sembra infatti che le condizioni del bagnante siano gravi. Sul posto, sono arrivati anche i mezzi della capitaneria di porto.