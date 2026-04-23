Azienda di Catania sul podio nazionale del Premio Cambiamenti CNA

A trionfare è stata la startup Involve Space,

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa la finale nazionale della nona edizione del Premio Cambiamenti CNA, promosso da CNA con la partecipazione di Unioncamere e il sostegno di main partner come Ali Energy Advisor, Amazon, Edenred, Mazda e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna. A trionfare è stata la startup Involve Space, ma un meritato spazio sotto i riflettori è andato alla siciliana Kymia Srl, che si è aggiudicata il secondo posto.

L’azienda di Catania ha saputo impressionare la giuria, presieduta dal giornalista Federico Ferrazza, trasformando il mallo del pistacchio siciliano di Bronte e Raffadali – tipico scarto agricolo – in ingredienti bioattivi ad alto valore aggiunto per i settori cosmetico, nutraceutico e food. Un progetto che unisce economia circolare, eccellenza territoriale e innovazione tecnologica. Oltre mille startup provenienti da tutta Italia hanno preso parte alla selezione. La partecipazione alla finale romana è stata quindi un traguardo di grande rilievo, celebrato alla presenza del Presidente Nazionale CNA Dario Costantini e del Segretario Generale Otello Gregorini.

Filippo Scivoli, Presidente di CNA Sicilia, ha dichiarato: “Il successo di Kymia è un esempio luminoso di come il saper fare artigiano e la ricerca possano generare valore sostenibile. Le nostre micro e piccole imprese sono laboratori di futuro: lo dimostra questa azienda catanese, capace di leggere negli scarti una nuova ricchezza per la cosmetica e l’alimentare”. Piero Giglione, Segretario di CNA Sicilia, ha aggiunto: “Essere sul podio nazionale significa aver battuto una concorrenza agguerrita di oltre mille startup. Questo risultato conferma che la Sicilia non è solo terra di grandi tradizioni, ma anche culla di imprese innovative. Ci auguriamo che Kymia possa diventare un modello replicabile per l’intero sistema regionale”.

Chiude il terzo gradino del podio Pestop Srl. L’edizione 2026 del premio ha ribadito con forza il ruolo centrale di artigiani e microimprese come motore di innovazione diffusa: dalla sostenibilità ambientale alla qualità della vita, fino alle tecnologie più avanzate, il cambiamento prende forma nella quotidianità del fare impresa. CNA Sicilia rinnova i complimenti a Kymia Srl e a tutti i partecipanti per aver raccontato un’Italia che innova partendo dai territori.

– Foto ufficio stampa CNA Sicilia –

(ITALPRESS).