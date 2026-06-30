Avvicendamento tra i civici in consiglio, Faraci nuovo capogruppo

Faraci è fra i più esperti tra i banchi del civico consesso, essendo alla sua seconda esperienza consecutiva

Gela. I civici del sindaco Terenziano Di Stefano, in un percorso di condivisione nelle scelte interne, si affidano al consigliere Rosario Faraci. È lui il nuovo capogruppo consiliare. L'avvicendamento gli conferisce il ruolo che fin dall'inizio dell'esperienza in aula, due anni fa, è stato ricoperto dal consigliere Giovanni Giudice, appena eletto nel consiglio dell'Unione dei Comuni e presidente della commissione consiliare affari generali. Una staffetta naturale, anche per organizzare l'attività interna. Faraci, che è fra i più esperti tra i banchi del civico consesso, essendo alla sua seconda esperienza consecutiva (al pari dell'altro civico Davide Sincero), assume il ruolo di capogruppo in una fase segnata da molteplici esigenze amministrative e contraddistinta dagli appelli del primo cittadino a fare quadrato davanti a una questione morale che sul territorio e in città si fa sentire, sintetizzata in maniera precisa dalle continue inchieste giudiziarie che stanno depotenziando sistemi politici e amministrativi, fino a qualche tempo fa, in apparenza, granitici. Faraci è già al lavoro con il gruppo, in continuità con quanto fatto e il monotematico sul caso Timpazzo porta proprio la firma degli esponenti di "Una Buona Idea", proponenti dell'iniziativa istituzionale, condivisa dalle altre forze di maggioranza e non solo.