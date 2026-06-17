Quotidiano di Gela

"Avviata procedura per riprendere servizio Alzheimer", Donegani: "E' un primo passo"

Donegani aveva sollevato la vicenda al pari di diversi familiari di pazienti affetti da Alzheimer

A cura di Redazione Redazione
17 giugno 2026 14:26
"Avviata procedura per riprendere servizio Alzheimer", Donegani: "E' un primo passo" -
Gela
Attualità
Condividi

Gela. E’ stata avviata la procedura per individuare la figura specialistica, la cui assenza, giorni addietro, ha bloccato il servizio per i pazienti affetti da Alzheimer e per i fragili. “A seguito delle interlocuzioni avviate con l’Asp di Caltanissetta e del coinvolgimento dell’assessore regionale competente, è stato comunicato l’avvio della procedura finalizzata al reperimento della figura specialistica la cui assenza aveva determinato la sospensione del servizio. Si tratta – dice il segretario regionale “PeR” Miguel Donegani che ha sollevato la vicenda - di un primo passo concreto verso la riattivazione di una prestazione fondamentale per numerosi pazienti del territorio. Restano ora da completare i necessari adempimenti amministrativi e tecnici per consentire il pieno ripristino del servizio. Desidero esprimere un sincero ringraziamento all’Asp di Caltanissetta e all’assessore regionale per l’attenzione dimostrata e per avere raccolto una richiesta nata dalle esigenze reali di centinaia di famiglie. Questa vicenda dimostra come il confronto istituzionale e la collaborazione tra i diversi livelli amministrativi possano contribuire a individuare soluzioni concrete ai problemi dei cittadini. Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione fino alla completa riattivazione del servizio. Oggi registriamo un risultato importante per i malati di demenza, per le loro famiglie e per l’intera comunità gelese. Un passo avanti significativo che conferma come l’impegno istituzionale possa produrre risposte concrete ai bisogni del territorio".

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela