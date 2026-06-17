"Avviata procedura per riprendere servizio Alzheimer", Donegani: "E' un primo passo"

Donegani aveva sollevato la vicenda al pari di diversi familiari di pazienti affetti da Alzheimer

Gela. E’ stata avviata la procedura per individuare la figura specialistica, la cui assenza, giorni addietro, ha bloccato il servizio per i pazienti affetti da Alzheimer e per i fragili. “A seguito delle interlocuzioni avviate con l’Asp di Caltanissetta e del coinvolgimento dell’assessore regionale competente, è stato comunicato l’avvio della procedura finalizzata al reperimento della figura specialistica la cui assenza aveva determinato la sospensione del servizio. Si tratta – dice il segretario regionale “PeR” Miguel Donegani che ha sollevato la vicenda - di un primo passo concreto verso la riattivazione di una prestazione fondamentale per numerosi pazienti del territorio. Restano ora da completare i necessari adempimenti amministrativi e tecnici per consentire il pieno ripristino del servizio. Desidero esprimere un sincero ringraziamento all’Asp di Caltanissetta e all’assessore regionale per l’attenzione dimostrata e per avere raccolto una richiesta nata dalle esigenze reali di centinaia di famiglie. Questa vicenda dimostra come il confronto istituzionale e la collaborazione tra i diversi livelli amministrativi possano contribuire a individuare soluzioni concrete ai problemi dei cittadini. Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione fino alla completa riattivazione del servizio. Oggi registriamo un risultato importante per i malati di demenza, per le loro famiglie e per l’intera comunità gelese. Un passo avanti significativo che conferma come l’impegno istituzionale possa produrre risposte concrete ai bisogni del territorio".