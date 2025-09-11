Avevano armi, arrestati due pastori: padre e figlio in carcere

Sono padre e figlio, Emanuele Curva' e Crocifisso Curva'

Gela. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due persone Emanuele Curva' e Crocifisso Curva', padre e figlio di 49 e 25 anni. Sono entrambi pregiudicati. Il provvedimento cautelare scaturisce da una complessa attività investigativa avviata dai carabinieri nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2023. L’indagine, condotta attraverso controlli, osservazioni, pedinamenti e attività tecniche, ha consentito di delineare – secondo quanto ritenuto dal Tribunale – un quadro inequivocabile circa la disponibilità di armi da parte dei due indagati, in particolare un fucile e una pistola, utilizzati per la gestione violenta di controversie di natura privata. In particolare, nell’ambito dell’indagine è emerso un episodio di lite tra i due arrestati e un’altra persona, originato dal furto di alcuni ovini. I due avrebbero ipotizzato di incendiare l’autovettura del presunto responsabile o di uccidere i suoi animali utilizzando le armi in loro possesso. Le successive indagini e approfondimenti hanno trovato riscontro anche nella perquisizione operata nel settembre 2023, durante la quale uno dei due arrestati è stato trovato in possesso di munizionamento calibro 7,65. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela, condividendo il quadro indiziario posto a fondamento della richiesta di misura cautelare formulata dalla Procura della Repubblica, ha emesso ordinanza di applicazione della detenzione in carcere per entrambi gli indagati.