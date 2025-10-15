Auto venduta a un cliente, accuse di presunte irregolarità: assoluzione

Il titolare di un'attività di vendita di auto usate era a processo

Gela. Presunte irregolarità sul chilometraggio effettivo di una vettura che venne venduta a un cliente. La contestazione mossa al titolare di una rivendita di automobili usate è caduta, a conclusione del giudizio. L'assoluzione è stata pronunciata dal giudice Francesca Pulvirenti nei confronti di Marcello Pausata. La procura, attraverso il pm Pamela Cellura, non individuando estremi per accertare irregolarità addebitabili all'imputato, ha indicato proprio l'assoluzione. Il titolare dell'attività, in aula, ha riferito delle lamentele di un cliente che aveva acquistato una Bmw. Le prime richieste da parte sua si concretizzarono dopo un anno dall'acquisto. Il rivenditore ha spiegato di aver proceduto senza alcuna anomalia e di essersi messo a disposizione del cliente. L'auto, a sua volta, l'aveva acquistata per poi rivenderla ma senza apportare alcuna modifica ma anzi sottoponendola alle verifiche tecniche e alla revisione obbligatoria. Il legale che lo rappresenta, l'avvocato Rosario Prudenti, rifacendosi ai dati della documentazione, ha confermato che l'iter adottato dal rivenditore su assolutamente lineare.