Aumentano gli abbandoni, volontari allo stremo

Abbandoni estivi, è emergenza a Gela: aumentano le segnalazioni di abbandoni e cucciolate, mentre le associazioni lanciano l’allarme. Volontari allo stremo e sempre più richieste di intervento.

Gela. È con l’arrivo dell’estate che l’emergenza randagismo torna a farsi sentire con maggiore forza. A Gela aumentano le segnalazioni di cani e gatti abbandonati, cucciolate lasciate per strada e animali che, soprattutto nei mesi delle vacanze, vengono improvvisamente lasciati al loro destino. Un fenomeno che ogni anno si ripresenta e che anche questa estate sta mettendo a dura prova le associazioni animaliste e i volontari che operano sul territorio.

Il copione, purtroppo, è sempre lo stesso: famiglie che partono per le vacanze e decidono di liberarsi dell’animale, cuccioli abbandonati nelle campagne o ai margini delle strade, cani lasciati nei pressi delle zone periferiche e richieste di intervento che si moltiplicano. A giugno le associazioni avevano già lanciato l’allarme, denunciando una situazione particolarmente critica a Gela, tra cucciolate, animali feriti e continue richieste di soccorso. Il problema è che ogni nuovo abbandono significa per i volontari una nuova emergenza da gestire: recuperare l’animale, portarlo dal veterinario, garantirgli cure e alimentazione e, quando possibile, trovare uno stallo o una famiglia adottiva.

A pesare è soprattutto la difficoltà nel contenere le nascite. Le associazioni chiedono da tempo un rafforzamento delle sterilizzazioni, considerate uno degli strumenti fondamentali per prevenire la crescita del randagismo. A Gela, secondo quanto denunciato nei mesi scorsi, le prenotazioni per le sterilizzazioni risultavano già fortemente dilazionate, con disponibilità arrivate fino al 2027. E così, mentre l’estate entra nel vivo, il numero delle segnalazioni continua a mettere sotto pressione chi ogni giorno cerca di dare una risposta all’emergenza. Non è soltanto una questione di randagismo. È anche un problema culturale: abbandonare un animale significa trasferire sulle associazioni e sulla collettività il peso di una scelta irresponsabile.

Il messaggio dei volontari è quindi chiaro: un animale non è un oggetto da lasciare quando arrivano le vacanze.

Prima di partire esistono soluzioni, dalle strutture pet friendly alle pensioni per animali, fino all’affidamento temporaneo a familiari o persone di fiducia.