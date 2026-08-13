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Attività eruttiva e cenere dall’Etna, voli sospesi a Catania fino alle 8 del 14 agosto

CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settor

A cura di Redazione Redazione
13 agosto 2026 15:53
Attività eruttiva e cenere dall’Etna, voli sospesi a Catania fino alle 8 del 14 agosto -
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CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 08 ora locale del 14 agosto”.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 13 agosto 2026

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