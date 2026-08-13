Attività eruttiva e cenere dall’Etna, voli sospesi a Catania fino alle 8 del 14 agosto
CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settor
CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 08 ora locale del 14 agosto”.
I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Fact Check
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Verificato il: 13 agosto 2026