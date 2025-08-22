Attesa per il concerto dei “The Kolors “: novità su accessi e servizi

L’amministrazione ha annunciato novità organizzative: più posti per persone con disabilità con area sotto palco, cinque parcheggi con navette e prenotazione biglietti, accesso aiconsentito solo fino alle 20.

Gela. Ore di attesa con il fiato sospeso a Gela per il grande concerto dei The Kolors, previsto domani sera alla rotonda est di Macchitella. Dopo l’indisposizione del cantante Stash, che ha portato all’annullamento della tappa di ieri sera ad Agira e messo in dubbio quella di oggi Messina, resta alta l’attenzione anche in città. Al momento, lo spettacolo di sabato non è stato annullato e la macchina organizzativa prosegue senza sosta. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha illustrato le ultime novità pensate per garantire maggiore sicurezza e accessibilità al pubblico. L’amministrazione comunale ha previsto un incremento delle postazioni dedicate e una nuova area sotto il palco, riservata non solo a chi utilizza la carrozzina ma a tutte le persone con disabilità, per assicurare una migliore fruizione dell’evento. Saranno messi a disposizione cinque parcheggi con relativo servizio navette per facilitare l’arrivo e il deflusso degli spettatori. Prevista inoltre la possibilità di prenotare il biglietto in anticipo, così da evitare code e assembramenti.

Per ragioni di sicurezza, l’accesso al Club Nautico ,Club Vela e Controcorrente sarà consentito solo fino alle ore 20, tramite apposito pass, poiché forniti di parcheggio privato.