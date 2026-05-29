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Atterrata in Cina la capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22, con a bordo gli astronauti della Shenzhou-21 Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang, è atterrata oggi presso...

A cura di Redazione Redazione
29 maggio 2026 17:05
Atterrata in Cina la capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22 -
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JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22, con a bordo gli astronauti della Shenzhou-21 Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang, è atterrata oggi presso il sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna.

I tre astronauti sono tutti in buone condizioni di salute, ha dichiarato la China Manned Space Agency, osservando che la missione spaziale Shenzhou-21 è stata un completo successo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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