Atterrata in Cina la capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22
JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22, con a bordo gli astronauti della Shenzhou-21 Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang, è atterrata oggi presso...
A cura di Redazione
29 maggio 2026 17:05
JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22, con a bordo gli astronauti della Shenzhou-21 Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang, è atterrata oggi presso il sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna.
I tre astronauti sono tutti in buone condizioni di salute, ha dichiarato la China Manned Space Agency, osservando che la missione spaziale Shenzhou-21 è stata un completo successo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).