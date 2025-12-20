Ato Cl2, bilanci in assemblea per l'approvazione: nomine organi di controllo

Dismettere l'impiantistica e le relative pertinenze, tutte ricadenti nel territorio gelese, è un passaggio dovuto per arrivare alla chiusura di una liquidazione che si protrae da anni

Gela. La governance dell'Ato Cl2 in liquidazione, ormai da tempo, è impegnata soprattutto nelle trattative per gli asset ancora in carico, il sistema di compostaggio di Brucazzi e le vasche sature di Timpazzo. Dismettere l'impiantistica e le relative pertinenze, tutte ricadenti nel territorio gelese, è un passaggio dovuto per arrivare alla chiusura di una liquidazione che si protrae da anni. I sindaci hanno più volte chiesto di concluderla. Il maxi credito vantato nei confronti del Comune di Gela per pendenze del passato verrà coperto sulla base dei parametri dettati dall'Osl, insediato in municipio per le procedure del dissesto. A fine mese, l'assemblea sarà chiamata a valutare e votare i due bilanci attesi, per gli esercizi 2023 e 2024. All'ordine del giorno della riunione, indetta dal commissario Giuseppe Lucisano, pure le nomine per il rinnovo del collegio sindacale e del revisore legale. Sono gli organismi di controllo finanziario che vanno mantenuti per affrontare quella che dovrebbe essere l'ultima fase della liquidazione, purché si concludano le operazioni in essere, per la cessione dell'impianto di compostaggio, fermo da tempo, e per il passaggio delle vasche sature, destinate alla Srr4 e ad Impianti Srr seppur le condizioni di pagamento vadano ancora approfondite. In settimana, l'assemblea della Srr4 non ha ritenuto congrua la richiesta di Ato, rispetto alle vasche di Timpazzo, per un totale di 400 mila euro. Circa l'impianto di compostaggio, la volontà prevalente dei sindaci è di mantenerlo sotto proprietà pubblica. La Srr4 dovrebbe acquisirlo ma l'entità economica è da definire con una due diligence disposta proprio dai vertici della Srr, che fanno al contempo parte dell'assemblea dell'Ato Cl2. Ato ha concluso una procedura di gara per la cessione del compostaggio ma non è chiaro quale potrà esserne il destino.