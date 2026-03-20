Atletica, Tilaro ai Campionati italiani FISDIR di Ancona per un ruolo da protagonista

Esordio stagionale per l’atleta gelese Salvo Tilaro, impegnato il prossimo weekend ai Campionati Italiani FISDIR di Ancona.

Gela. Il prossimo weekend, Salvo Tilaro inaugurerà la propria stagione con l’ASD Arco Club Gela ai Campionati Italiani Agonistici di Atletica Leggera FISDIR, che avranno luogo ad Ancona tra il 21 ed il 22 marzo. L’atleta gelese, al suo esordio stagionale, si cimenterà nelle gare di fondo dei 1500 metri e dei 3000 metri nella categoria agonistica Categoria II1. Tilaro sarà accompagnato, in terra marchigiana, dal tecnico Antonino Giamporcaro.

L’impegno del prossimo weekend apre la stagione agonistica della società gelese, impegnata in diverse gare regionali e nazionali in varie discipline, tra cui atletica, tennis, calciobalilla e boccia.

I Campionati Italiani FISDIR ad Ancona saranno un importante appuntamento per gli atleti italiani, e il gelese Salvo Tilaro sarà sicuramente uno dei protagonisti da tenere d'occhio.