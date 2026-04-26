Atletica Gela, velocisti a Marsala con un nastrino nero in memoria di Franco Gallo

Gli atleti hanno gareggiato con un nastrino nero per ricordare Franco Gallo, a cui la società ha voluto dedicare un messaggio.

Gela. Altro weekend in strada per l’Atletica Gela, impegnata oggi a Marsala per un’altra delle maratone a cui prendono consuetamente parte i velocisti gelesi. Gli atleti hanno gareggiato con un nastrino nero per ricordare Franco Gallo, a cui la società ha voluto dedicare un messaggio.

“Oggi, per noi dell’Atletica Gela, non è stata una gara come le altre. Abbiamo corso con il cuore colmo di lacrime per la perdita non solo di un giornalista, ma di una persona che amava profondamente Gela e lo sport - scrive l’Atletica Gela -. Caro Franco, oggi tutti noi abbiamo corso per te, con il tuo spirito e la tua passione sportiva”.