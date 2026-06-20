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Ati idrico, Letizia lascia il consiglio: dimissioni dopo l'indagine che lo riguarda

L'Assemblea territoriale idrica è un altro pezzo della governance territoriale, che concerne servizi essenziali e spesso molto delicati da gestire

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
20 giugno 2026 07:15
Ati idrico, Letizia lascia il consiglio: dimissioni dopo l'indagine che lo riguarda - Il sindaco di Sommatino Salvatore Letizia
Il sindaco di Sommatino Salvatore Letizia
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Caltanissetta. L'indagine che sta concentrando tante attenzioni investigative intorno al presunto modus illecito nella gestione amministrativa del Comune di Sommatino, ha già prodotto conseguenze nella governance territoriale. Come abbiamo riportato, il sindaco Salvatore Letizia, indagato e destinatario di una richiesta di misura avanzata dai pm, in attesa degli interrogatori preventivi, ha presentato le proprie dimissioni dal cda della Srr4, società che sovraintende il ciclo dei rifiuti. Non è la sola scelta, quasi obbligata vista la delicata situazione, che è stata formalizzata da Letizia. Il primo cittadino di Sommatino ha lasciato anche il consiglio direttivo dell'Assemblea territoriale idrica. Una comunicazione in tal senso, contenente le proprie dimissioni, è stata trasmessa al presidente Ati, il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano. Il primo cittadino gelese, già rispetto al ciclo rifiuti, ha insistito affinchè ci sia massima trasparenza. L'Assemblea territoriale idrica è un altro pezzo della governance territoriale, che concerne servizi essenziali e spesso molto delicati da gestire.

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